***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.06.2022 15:42
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 02.06.2022
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2022-2026) daha uzatılması hususu, 18.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup 02.06.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034244
BIST
15:522.597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 27,75
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
15:5216,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0886
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4817
En Düşük
16,3796
15:5217,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2301
|Açılış
|: 17,6300
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|Önceki Kapanış
|: 17,5500
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17,7393
En Düşük
17,4621
15:52983,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,49
|Açılış
|: 983,72
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
984,95
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler15:50
|MAGEN
|11,55
|95.602.206
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.982.981
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.301.033
|% 9,98
|
|DOKTA
|24,34
|3.017.631
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|315.294.779
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.145.613
|% -9,94
|
|DAGHL
|25,06
|3.286.905
|% -3,76
|
|FENER
|43,34
|118.878.597
|% -3,65
|
|AVGYO
|2,70
|16.088.542
|% -3,57
|
|THYAO
|49,86
|2.964.047.188
|% 1,22
|
|SASA
|40,98
|2.338.224.588
|% 8,64
|
|AKBNK
|8,68
|1.446.488.203
|% 2,60
|
|SISE
|21,08
|1.187.922.704
|% 0,57
|
|KRDMD
|15,19
|1.109.113.438
|% 0,60
|
|YKBNK
|4,86
|889.304.479
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,68
|1.446.488.203
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,84
|415.559.874
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,27
|171.213.248
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,88
|440.374.727
|% 0,16
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4667
|16,4803
|% 0,54
|
|Euro
|17,6784
|17,7337
|% 1,36
|
|Sterlin
|20,6286
|20,7320
|% 1,10
|
|Frank
|17,1106
|17,2137
|% 0,95
|
|Riyal
|4,3787
|4,4006
|% 0,48
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|11,02
|
|Altın Gr.
|984
|984
|10,86
|
|Cumhuriyet
|6.530
|6.629
|40,00
|
|Tam
|6.507
|6.669
|48,78
|
|Yarım
|3.145
|3.226
|23,59
|
|Çeyrek
|1.577
|1.613
|11,80
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,14
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,24
|
|B. Petrol
|116
|116
|-0,67
|
Seans Raporu
15:50
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-
16:04RYSAS
Yüzde 9.60 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 970, 024 adet işlem
-
16:03AKSGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 691, 367 adet işlem
-
16:02XU100
Endeks 2, 597 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 26, 666.00 milyon TL de
-
16:02RYSAS
Yüzde 9.60 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 961, 264 adet işlem
-
16:00ULUUN
Yüzde 8.18 oranında artışla 16.93 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 685, 598 adet işlem