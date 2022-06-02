Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.06.2022 15:42
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bi


***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 02.06.2022

Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2022-2026) daha uzatılması hususu, 18.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup 02.06.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034244


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:522.597
Değişim :  1,08% |  27,75
Açılış :  2.579  
Önceki Kapanış :  2.569  
En Yüksek
2.598 En Düşük
2.565
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAGEN 11,55 95.602.206 % 10,00  
YUNSA 31,24 26.982.981 % 10,00  
MZHLD 88,60 10.935.101 % 9,99  
EPLAS 19,06 33.301.033 % 9,98  
DOKTA 24,34 3.017.631 % 9,95  
daha fazla
15:50 Alış Satış %  
Dolar 16,4667 16,4803 % 0,54  
Euro 17,6784 17,7337 % 1,36  
Sterlin 20,6286 20,7320 % 1,10  
Frank 17,1106 17,2137 % 0,95  
Riyal 4,3787 4,4006 % 0,48  
daha fazla
15:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.858 11,02  
Altın Gr. 984 984 10,86  
Cumhuriyet 6.530 6.629 40,00  
Tam 6.507 6.669 48,78  
Yarım 3.145 3.226 23,59  
Çeyrek 1.577 1.613 11,80  
Gümüş.Ons 22,12 22,14 0,29  
Gümüş Gr. 11,74 11,76 0,24  
B. Petrol 116 116 -0,67  
Seans Raporu 15:50
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru