***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiZilyetlik HakkıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüÇekmeköy ilçesi Hüseyinli Mah.Büyükdere mevkii 573 parsel 7.144,58 m2'lik tarla üzerindeki zilyetlik hakkı ve 2B başvuru hakkı - aynı mevkiide bulunan 695 parsel tarla üzerindeki zilyetlik hakkı ve 2B başvuru hakkıAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20.04.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?evetToplam Alım Bedeli2.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)1.97Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)4.44Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2.34Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)8.75İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)56,95Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih20.04.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriKarşı TarafZülfüşen DEMİRKAN ,Şengül BALCI , Muzaffer ÖZÜPEK, Mustafa TIRMAN , Muazzez GirginKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi20/04/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıklı Satın AlmaDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYapılan satın alma işlemi ilişkili tarafla olmadığından değerleme raporu düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 20.04.2022 tarih 08 numaralı yönetim kurulu kararı ile Çekmeköy ilçesi Hüseyinli Mah.Büyükdere mevkii 573 parsel üzerinde bulunan 7.144,58 m2'lik tarla üzerindeki ve aynı mevkiide bulunan 695 parsel tarla üzerindeki zilyetlik hakkı ve 2B başvuru hakkının 2.000.000 TL bedel ile peşin olarak alım işlemi gerçekleşmiştir.Kamuoyuna duyurulurSaygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022391BIST