***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
20.04.2022 18:24
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Zilyetlik Hakkı
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Çekmeköy ilçesi Hüseyinli Mah.Büyükdere mevkii 573 parsel 7.144,58 m2'lik tarla üzerindeki zilyetlik hakkı ve 2B başvuru hakkı - aynı mevkiide bulunan 695 parsel tarla üzerindeki zilyetlik hakkı ve 2B başvuru hakkı
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.04.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
evet
Toplam Alım Bedeli
2.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1.97
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
4.44
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2.34
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
8.75
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
56,95
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.04.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
-
Karşı Taraf
Zülfüşen DEMİRKAN ,Şengül BALCI , Muzaffer ÖZÜPEK, Mustafa TIRMAN , Muazzez Girgin
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
20/04/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlıklı Satın Alma
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yapılan satın alma işlemi ilişkili tarafla olmadığından değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 20.04.2022 tarih 08 numaralı yönetim kurulu kararı ile Çekmeköy ilçesi Hüseyinli Mah.Büyükdere mevkii 573 parsel üzerinde bulunan 7.144,58 m2'lik tarla üzerindeki ve aynı mevkiide bulunan 695 parsel tarla üzerindeki zilyetlik hakkı ve 2B başvuru hakkının 2.000.000 TL bedel ile peşin olarak alım işlemi gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna duyurulur
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022391
BIST