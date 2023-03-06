***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06 Mart2023 tarih ve BIAŞ-06-15614 sayılı yazınız ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağan Dışı Fiyat ve Miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliğine göre açıklama talep edilmektedir. Bu kapsamda Kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını ilgi yazısına cevaben bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120417BIST