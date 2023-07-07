***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.07.2023 17:25
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.07.2023 tarih ve BIAŞ-06-18241 sayılı yazınız ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağan Dışı Fiyat ve Miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliğine göre açıklama talep edilmektedir. Bu kapsamda
Kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını ilgi yazısına cevaben bildiririz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167414
BIST
'
17:516.205
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 63,75
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
17:5126,0669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0059
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
17:5128,6199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1960
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
17:511.618,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 16,24
|Açılış
|: 1.618,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.619,73
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler17:51
|SKTAS
|3,75
|1.182.047
|% 33,93
|
|HKTM
|55,00
|192.998.774
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|FORTE
|45,38
|685.350.898
|% 9,99
|
|EUPWR
|104,00
|1.693.777.674
|% 9,99
|
|IHAAS
|29,98
|210.661.614
|% -9,97
|
|MACKO
|88,30
|342.405.911
|% -8,97
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|YAYLA
|7,16
|152.895.860
|% -5,42
|
|PETUN
|59,95
|40.747.241
|% -4,31
|
|ASTOR
|83,85
|8.227.699.967
|% 7,71
|
|THYAO
|216,00
|6.240.167.348
|% -0,28
|
|EKGYO
|8,43
|5.179.989.169
|% 6,17
|
|EREGL
|39,04
|4.262.641.123
|% 1,67
|
|TUPRS
|90,70
|3.498.923.962
|% 3,01
|
|EKGYO
|8,43
|5.179.989.169
|% 6,17
|
|ZOREN
|3,56
|571.465.669
|% -0,28
|
|DOHOL
|11,01
|1.542.031.229
|% 6,07
|
|YKBNK
|12,93
|1.768.247.817
|% -0,69
|
|KRDMD
|24,30
|2.742.322.340
|% 4,92
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0524
|26,0669
|% -0,02
|
|Euro
|28,5108
|28,6199
|% 0,69
|
|Sterlin
|33,3047
|33,4717
|% 0,53
|
|Frank
|29,1495
|29,3251
|% 0,46
|
|Riyal
|6,9228
|6,9575
|% -0,13
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|22,60
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.617
|14,54
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.426
|10.669
|3,00
|
|Yarım
|5.220
|5.358
|1,00
|
|Çeyrek
|2.619
|2.680
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|19,35
|19,37
|0,30
|
|B. Petrol
|77,50
|77,50
|1,00
|