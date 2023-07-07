***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.07.2023 tarih ve BIAŞ-06-18241 sayılı yazınız ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağan Dışı Fiyat ve Miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliğine göre açıklama talep edilmektedir. Bu kapsamdaKamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını ilgi yazısına cevaben bildiririz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167414BIST