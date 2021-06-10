***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2021 17:07
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 09.06.2021 tarihli toplantısında
Sn.Ayten ÖZTÜRK ÜNAL 'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941761
BIST
17:171.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,87
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
17:178,4602
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,1297
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4585
17:1710,3280
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,1390
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
17:17514,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -7,04
|Açılış
|: 514,60
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler17:17
|EMKEL
|2,09
|5.966.752
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.908.320
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|434.093.891
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|13.935.048
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.716.000
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|68.124.862
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.287.703
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.645.013
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|28.781.448
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,10
|1.977.668.560
|% 2,07
|
|GARAN
|8,49
|1.418.477.678
|% 1,56
|
|THYAO
|14,51
|1.039.388.294
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,20
|880.581.140
|% 7,84
|
|KOZAA
|16,39
|493.149.405
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,20
|880.581.140
|% 7,84
|
|YKBNK
|2,30
|483.727.001
|% 1,32
|
|GARAN
|8,49
|1.418.477.678
|% 1,56
|
|IHLGM
|1,28
|146.203.291
|% 3,23
|
|IHLAS
|0,64
|62.590.796
|% 3,23
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4573
|8,4602
|% -1,51
|
|Euro
|10,3226
|10,3280
|% -1,33
|
|Sterlin
|11,9555
|12,0154
|% -1,09
|
|Frank
|9,4250
|9,4818
|% -1,31
|
|Riyal
|2,2500
|2,2613
|% -1,47
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|3,05
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-7,04
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|0,37
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSDDE, FENER, BOBET, MZHLD, INTEM, EMKEL
-
17:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EPLAS, YESIL, ATATP, MERIT, METUR
-
17:31
INTEM, EGEEN, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:31
VAKKO, AVTUR, SERVE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30MAVI
Yüzde 5.15 oranında artışla 50.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 152, 514 adet işlem