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***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2022 18:54
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite üyesi olarak görev yapan Ceren DEŞEN,  23/03/2022 tarihinde görevinden ayrılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012500


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Çeyrek 1.477 1.511 15,35  
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B. Petrol 122 122 6,18  
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