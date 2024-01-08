***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2024 18:19
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2011
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu, 08/01/2024 tarihli toplantısında 6292 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi bulunduğumuz İstanbul ili Beykoz İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 112 ada 1 Parsel numaralı 18.851,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Beykoz Belediye Meclisinin 10/01/2014 tarih ve 2014/9 Kararı 6292 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde hak sahiplerine satışına karar verilmesinin ardından,
Şirketimizin ilgili gayrimenkullerin iktisabında kaynaklanan edimlerin yerine getirilmesi hususunda katlanılacak tüm maliyetler 14.10.2011 tarihli taahhüdü bulunan Sn.Galip ÖZTÜRK tarafından karşılanacak olup taşınmazın 52.782.800 ( Elli iki Milyon Yediyüzseksen ikibin Sekizyüz )TL ‘ye 10.556,560 TL si Peşin Kalanı 10 Taksitle 6 ayda bir ödeme şeklinde Beykoz Belediyesinden satın alınmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234793
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|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
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|YEOTK
|203,50
|816.049.075
|% 10,00
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|CATES
|47,62
|619.059.689
|% 9,98
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|SURGY
|34,38
|410.848.737
|% 9,98
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|SUMAS
|212,60
|2.260.916
|% 9,98
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|KUYAS
|57,25
|175.169.898
|% -6,91
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|EMNIS
|88,10
|736.165
|% -6,03
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|UMPAS
|7,83
|1.278.091
|% -5,66
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|GARFA
|86,60
|121.416.660
|% -5,61
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|BINHO
|302,00
|651.375.219
|% -5,03
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|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 9,15
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|THYAO
|242,60
|6.354.251.281
|% 1,42
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|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 9,95
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|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
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|TUPRS
|140,00
|5.168.533.749
|% -2,64
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|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 9,15
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|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
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|EKGYO
|7,94
|1.895.495.857
|% 3,93
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|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
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|SKBNK
|4,54
|625.016.734
|% 7,84
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|18:05
|Alış
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|Dolar
|29,8839
|29,8912
|% 0,17
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|Euro
|32,8326
|32,8428
|% 0,50
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|Sterlin
|38,0230
|38,2137
|% 0,47
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|Frank
|35,1878
|35,3998
|% 0,66
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|Riyal
|7,9467
|7,9866
|% 0,18
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|23,15
|23,17
|% 0,66
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|Platin
|957,46
|959,73
|% 0,66
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|Paladyum
|1.003,45
|1.009,51
|% 0,66
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|Brent Pet.
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|75,94
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.033,64
|2.033,93
|% 0,66
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Seans Raporu
18:05
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17:59INVEO
Yüzde 6.47 oranında artışla 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 201 adet işlem
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17:58PAMEL
Yüzde 8.08 oranında artışla 140.40 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 572 adet işlem
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17:57DARDL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 957 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 7, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 85, 624.00 milyon TL de
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17:56MARBL
Yüzde 9.42 oranında artışla 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 491, 128 adet işlem