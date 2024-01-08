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***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.01.2024 18:19
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2011
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu, 08/01/2024 tarihli toplantısında 6292 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi bulunduğumuz İstanbul ili Beykoz İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 112 ada 1 Parsel numaralı 18.851,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın   Beykoz Belediye Meclisinin 10/01/2014 tarih ve 2014/9 Kararı 6292 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde hak sahiplerine satışına karar verilmesinin ardından,
  
Şirketimizin ilgili gayrimenkullerin iktisabında kaynaklanan edimlerin yerine getirilmesi hususunda katlanılacak tüm maliyetler 14.10.2011 tarihli taahhüdü bulunan Sn.Galip ÖZTÜRK tarafından karşılanacak  olup  taşınmazın 52.782.800 ( Elli iki Milyon Yediyüzseksen ikibin Sekizyüz )TL ‘ye  10.556,560 TL si Peşin Kalanı 10 Taksitle 6 ayda bir ödeme şeklinde Beykoz Belediyesinden satın alınmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234793


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