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***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.06.2021 10:53



***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 20.01.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş, Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı - Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda Sanayi Tic A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
YAĞMUR ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.08.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Vanet Gıda San.İç ve Dış Tic. A.Ş, Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı-Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda Sanayi Tic. A.Ş?de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş, Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş., Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
ZİYA KOÇALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Şde Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
LOKMAN KONDAKÇI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Değil - Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi -Mepet Metro Petrol ve Tesisler San. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941762 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı -Kurumsal Yönetim Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
ERDEM YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Değil - Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941762 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942127


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