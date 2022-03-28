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***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.03.2022 10:30
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sibel ARSLAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 24.03.2022 0212 344 16 85 sibelarslan@avtur.com.tr SPF Düzey III




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013344


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BIST En Aktif Hisseler10:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 13,31 36.108.667 % 10,00  
ULUSE 85,15 483.822 % 9,94  
FRIGO 3,33 15.094.937 % 9,90  
SERVE 18,21 291.615 % 9,90  
MERKO 3,80 13.360.440 % 9,83  
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10:41 Alış Satış %  
Dolar 14,8428 14,8493 % 0,13  
Euro 16,2599 16,2721 % -0,14  
Sterlin 19,4643 19,5619 % -0,14  
Frank 15,8182 15,9135 % -0,35  
Riyal 3,9434 3,9632 % 0,04  
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10:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 -23,99  
Altın Gr. 922 923 -11,38  
Cumhuriyet 6.186 6.280 14,00  
Tam 6.158 6.311 3,35  
Yarım 2.976 3.053 1,62  
Çeyrek 1.493 1.526 0,81  
Gümüş.Ons 25,09 25,13 -0,41  
Gümüş Gr. 11,98 11,99 -0,20  
B. Petrol 114 114 -3,85  
Seans Raporu 10:41
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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