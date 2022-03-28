***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.03.2022 10:30
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sibel ARSLAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 24.03.2022 0212 344 16 85 sibelarslan@avtur.com.tr SPF Düzey III
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013344
BIST
10:432.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,49
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.182
En Düşük
2.170
10:4314,8486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0180
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
14,8520
En Düşük
14,8049
10:4316,2698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0251
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,3222
En Düşük
16,2242
10:43922,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -11,05
|Açılış
|: 922,86
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
921,93
BIST En Aktif Hisseler10:41
|VAKKO
|13,31
|36.108.667
|% 10,00
|
|ULUSE
|85,15
|483.822
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|15.094.937
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|291.615
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|13.360.440
|% 9,83
|
|DIRIT
|3,03
|32.312
|% -7,06
|
|DZGYO
|2,83
|8.887.880
|% -6,60
|
|ENSRI
|19,47
|111.496.385
|% -4,93
|
|HURGZ
|2,00
|14.561.863
|% -3,85
|
|TTRAK
|241,10
|73.961.972
|% -2,98
|
|THYAO
|28,70
|1.021.728.237
|% 1,92
|
|SASA
|62,70
|504.531.222
|% 4,50
|
|KARSN
|5,06
|393.619.538
|% 2,22
|
|KRDMD
|15,26
|320.477.535
|% -0,26
|
|EREGL
|32,84
|290.914.932
|% -1,08
|
|ODAS
|1,71
|162.216.272
|% 1,79
|
|KARSN
|5,06
|393.619.538
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,29
|84.415.073
|% 0,44
|
|THYAO
|28,70
|1.021.728.237
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,90
|116.739.702
|% 0,00
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8428
|14,8493
|% 0,13
|
|Euro
|16,2599
|16,2721
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,4643
|19,5619
|% -0,14
|
|Frank
|15,8182
|15,9135
|% -0,35
|
|Riyal
|3,9434
|3,9632
|% 0,04
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-23,99
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-11,38
|
|Cumhuriyet
|6.186
|6.280
|14,00
|
|Tam
|6.158
|6.311
|3,35
|
|Yarım
|2.976
|3.053
|1,62
|
|Çeyrek
|1.493
|1.526
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,20
|
|B. Petrol
|114
|114
|-3,85
|