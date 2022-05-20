***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.05.2022 17:06
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı
18:052.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -21,26
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.372
18:0515,9194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0775
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
18:0516,8294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0068
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7425
18:05944,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,96
|Açılış
|: 944,48
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
935,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|46,90
|20.055.587
|% 9,99
|
|SMART
|5,99
|33.921.893
|% 9,91
|
|LIDFA
|6,69
|8.925.149
|% 9,85
|
|POLTK
|703,00
|20.762.632
|% 9,37
|
|VERUS
|57,15
|61.804.879
|% 6,72
|
|ORCAY
|19,71
|249.071.104
|% -10,00
|
|UFUK
|38,70
|1.204.427
|% -10,00
|
|ULUSE
|176,00
|77.650.811
|% -8,33
|
|SMRTG
|21,22
|161.180.547
|% -8,22
|
|ITTFH
|1,39
|35.565.423
|% -6,71
|
|ARDYZ
|6,10
|378.717.775
|% -0,33
|
|ULUUN
|13,44
|316.262.210
|% 6,25
|
|ORCAY
|19,71
|249.071.104
|% -10,00
|
|BMSCH
|8,66
|167.481.682
|% 0,23
|
|SMRTG
|21,22
|161.180.547
|% -8,22
|
|ARDYZ
|6,10
|378.717.775
|% -0,33
|
|MOBTL
|1,67
|52.306.116
|% -1,76
|
|FORMT
|1,47
|43.300.099
|% 2,08
|
|ULUUN
|13,44
|316.262.210
|% 6,25
|
|BMSCH
|8,66
|167.481.682
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9137
|15,9281
|% 0,54
|
|Euro
|16,8016
|16,8265
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,7595
|19,8586
|% 0,08
|
|Frank
|16,2429
|16,3407
|% -0,08
|
|Riyal
|4,2292
|4,2504
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|3,05
|
|Altın Gr.
|944
|944
|3,39
|
|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
|
|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
|
|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,18
|