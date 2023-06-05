***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYTEN ÖZTÜRK ÜNAL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 20.01.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş, Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı - Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda Sanayi Tic A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilYAĞMUR ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.08.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Vanet Gıda San.İç ve Dış Tic. A.Ş, Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı-Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda Sanayi Tic. A.Ş?de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş, Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş., Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilMEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.05.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155729 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komite Üyesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıÖZGÜR AYYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.05.2022 İcrada Görevli - Vanet gıda sanayi iç ve dış ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mepet metro petrol ve tesisleri sanayi ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Metro ticari ve mali yatırımlar holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil HayırADEM TATLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.06.2023 İcrada Görevli Değil - - Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155729 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156192BIST