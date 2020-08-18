***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi18/08/2020Karar Sayısı2020/10Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 18/08/2020KARAR SAYISI : 2020/10SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa) 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir. b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.Ayten ÖZTÜRK ÜNAL Yağmur ÖZTÜRK Ziya KOÇALANYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ÜyesiAhmet Fatih TAMAY Mehmet ERDOĞANYöenetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Yöenetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869794BIST