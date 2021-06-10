***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 09.06.2021 tarihli toplantısındaa) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem YÜCEL ve Lokman KONDAKÇI'nın Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Lokman KONDAKÇI'nin Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem YÜCEL , Lokman KONDAKÇI ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Ceren DEŞEN'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine, Erdem YÜCEL'in Kurumsal Yönetim komite Başkanı olarak atanmasına,c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem YÜCEL'in ve Lokman KONDAKÇI'nın Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak seçilmelerine ve Lokman KONDAKÇI'nın Riskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına,karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941762BIST