***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
10.06.2021 17:07
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 09.06.2021 tarihli toplantısında
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem YÜCEL ve Lokman KONDAKÇI'nın Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Lokman KONDAKÇI'nin Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,
b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem YÜCEL , Lokman KONDAKÇI ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Ceren DEŞEN'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine, Erdem YÜCEL'in Kurumsal Yönetim komite Başkanı olarak atanmasına,
c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem YÜCEL'in ve Lokman KONDAKÇI'nın Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak seçilmelerine ve Lokman KONDAKÇI'nın Riskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına,
karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941762
BIST
17:591.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.453
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.450
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521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|2,09
|6.039.996
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,50
|441.569
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|465.854.628
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.646.665
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.307.453
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.947.837
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.955.826
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.053.065
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,10
|2.078.923.868
|% 2,07
|
|GARAN
|8,47
|1.544.450.015
|% 1,32
|
|THYAO
|14,42
|1.161.657.150
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,16
|1.027.964.069
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,28
|524.419.517
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,16
|1.027.964.069
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,28
|524.419.517
|% 0,44
|
|GARAN
|8,47
|1.544.450.015
|% 1,32
|
|IHLGM
|1,26
|153.557.832
|% 1,61
|
|TSKB
|1,41
|140.125.339
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4387
|8,4400
|% -1,75
|
|Euro
|10,2920
|10,2983
|% -1,61
|
|Sterlin
|11,8956
|11,9552
|% -1,59
|
|Frank
|9,3763
|9,4328
|% -1,82
|
|Riyal
|2,2424
|2,2537
|% -1,80
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|1,87
|
|Altın Gr.
|512
|512
|-9,45
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,92
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|-0,12
|
|B. Petrol
|72,41
|72,41
|0,19
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Seans Raporu
17:59
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17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
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17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
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17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
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17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem