***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 18.05.2022 tarihli Kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet ERDOĞAN ve Erdem YÜCEL'in Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Mehmet ERDOĞAN'ın Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet ERDOĞAN, Erdem YÜCEL ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Sibel ARSLAN ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine, Erdem YÜCEL'in Kurumsal Yönetim komite Başkanı olarak atanmasına,ermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet ERDOĞAN ve Erdem YÜCEL'in Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak seçilmelerine ve Mehmet ERDOĞAN'ın Riskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına, karar verilmiştir.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031320BIST