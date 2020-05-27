***AVTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
27.05.2020 18:15
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle AVTUR payında 28/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır.
AVTUR payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 27/08/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847006
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0523
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0524
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05372,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,58
|Açılış
|: 372,20
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2652
|8,3067
|% 0,25
|
|Frank
|6,9642
|7,0062
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7983
|1,8073
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-4,26
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,07
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.443
|12,40
|
|Tam
|2.483
|2.506
|12,90
|
|Yarım
|1.212
|1.225
|6,20
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|17,24
|17,28
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,75
|0,06
|
|B. Petrol
|35,17
|35,17
|-1,00
|