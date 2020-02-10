AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.161.162
|% 19,92
|SAYAS
|3,13
|10.484.849
|% 14,65
|BOSSA
|9,69
|50.491.367
|% 10,11
|DESA
|5,53
|45.989.078
|% 7,59
|KRTEK
|3,88
|11.763.515
|% 7,18
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7586
|7,7975
|% 0,38
|Frank
|6,1316
|6,1685
|% 0,02
|Riyal
|1,6000
|1,6081
|% 0,06
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|5,14
|Altın Gr.
|304
|304
|0,62
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|Tam
|2.005
|2.055
|4,97
|Yarım
|969
|994
|2,41
|Çeyrek
|486
|497
|1,20
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,10
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|B. Petrol
|54,06
|54,06
|-0,39
Seans Raporu
- 17:11GLRYH Yüzde -7.86 oranında düşüşle 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 559, 713 adet işlem
- 17:09FONET Yüzde -6.06 oranında düşüşle 8.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 139, 634 adet işlem
- 17:08DITAS Yüzde -6.85 oranında düşüşle 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 724 adet işlem
- 17:07XU100 Endeks 117, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 88 altında . İşlem hacmi 12, 381.00 milyon TL de
- 17:07TDGYO Yüzde -6.50 oranında düşüşle 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 502, 637 adet işlem