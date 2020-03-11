***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 15:38
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827061
BIST
17:00100.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -732,21
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
17:006,1955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0390
|Açılış
|: 6,1910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
17:007,0158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0682
|Açılış
|: 7,0140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
17:00331,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 4,44
|Açılış
|: 331,02
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,94
|158.161.741
|% 19,90
|
|SELEC
|7,37
|119.838.757
|% 19,84
|
|ECILC
|3,99
|228.818.830
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.867.706
|% 19,79
|
|ECZYT
|10,91
|117.693.276
|% 18,72
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|761.172
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|14.383.679
|% -14,94
|
|PKENT
|129,50
|245.714
|% -14,91
|
|BRKSN
|2,95
|2.644.504
|% -14,74
|
|ASELS
|25,64
|970.067.601
|% -1,00
|
|THYAO
|9,63
|804.623.064
|% -3,41
|
|GARAN
|9,48
|455.241.254
|% 1,39
|
|TSPOR
|4,27
|312.265.236
|% -10,48
|
|GSRAY
|2,33
|261.113.106
|% -9,34
|
|IHLGM
|1,10
|189.783.150
|% -7,56
|
|CEMAS
|0,90
|145.216.042
|% -10,00
|
|ODAS
|1,56
|248.066.323
|% -9,30
|
|ADESE
|1,31
|152.367.115
|% 4,80
|
|GSRAY
|2,33
|261.113.106
|% -9,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9889
|8,0289
|% 0,78
|
|Frank
|6,6056
|6,6454
|% 1,26
|
|Riyal
|1,6446
|1,6528
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|8,73
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,39
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.182
|2.236
|26,51
|
|Yarım
|1.054
|1.082
|12,83
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,41
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|36,22
|36,22
|-1,00
|
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