***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:40
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVTUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827388
BIST
14:1296.368
En Yüksek
|Değişim
|: -4,55%
|| -4.598,52
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
14:126,2427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0324
|Açılış
|: 6,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
14:127,0107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0090
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
14:12328,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,91
|Açılış
|: 328,48
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.930.779
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|274.823.853
|% 19,80
|
|DEVA
|11,87
|183.085.947
|% 19,42
|
|SELEC
|8,80
|132.463.776
|% 19,24
|
|ECZYT
|13,01
|114.364.241
|% 18,06
|
|IHEVA
|2,55
|6.438.550
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,09
|16.722.143
|% -19,25
|
|HUBVC
|16,31
|47.317.341
|% -18,45
|
|TSPOR
|3,51
|143.815.035
|% -18,37
|
|RYSAS
|4,70
|36.075.632
|% -17,40
|
|ASELS
|25,04
|532.481.364
|% -4,28
|
|THYAO
|8,88
|385.994.924
|% -7,60
|
|ECILC
|4,78
|274.823.853
|% 19,80
|
|GARAN
|9,03
|214.841.564
|% -5,74
|
|MGROS
|22,20
|194.501.761
|% -3,39
|
|IHLGM
|0,99
|125.351.643
|% -11,61
|
|ODAS
|1,41
|137.676.484
|% -12,42
|
|CEMAS
|0,79
|57.198.059
|% -14,13
|
|KARSN
|1,40
|93.800.762
|% -9,09
|
|EKGYO
|1,17
|76.098.192
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9225
|7,9622
|% -0,21
|
|Frank
|6,6155
|6,6554
|% 0,32
|
|Riyal
|1,6563
|1,6646
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|3,68
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|-14,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|-16,52
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|-7,99
|
|Çeyrek
|524
|536
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,68
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,49
|33,49
|-2,30
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:22KUTPO
Yüzde -7.49 oranında düşüşle 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 155 adet işlem
-
14:21CEMTS
Yüzde -7.90 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 066, 581 adet işlem
-
14:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4689, 35 kaybederek (% -3.84 ) 117, 340
-
14:20XU100
Endeks 97, 017 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 91 altında . İşlem hacmi 4, 602.00 milyon TL de
-
14:20TEKTU
Yüzde -12.90 oranında düşüşle 0.81 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 822, 797 adet işlem