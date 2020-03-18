***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 10:01
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVTUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830268
BIST
12:4086.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -591,80
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
12:406,4696
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0710
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4696
En Düşük
6,3873
12:407,1134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0769
|Açılış
|: 7,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
12:40310,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -3,82
|Açılış
|: 310,70
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.210.111
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|742.821
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|THYAO
|8,13
|454.634.003
|% 1,88
|
|ASELS
|22,20
|362.585.061
|% 1,00
|
|GARAN
|8,33
|307.388.002
|% -0,72
|
|ISCTR
|5,12
|265.092.927
|% -1,35
|
|TSPOR
|2,55
|151.841.411
|% -5,56
|
|ODAS
|1,23
|87.391.475
|% 4,24
|
|YKBNK
|2,04
|132.824.598
|% -0,49
|
|TSPOR
|2,55
|151.841.411
|% -5,56
|
|THYAO
|8,13
|454.634.003
|% 1,88
|
|ISCTR
|5,12
|265.092.927
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7388
|7,7776
|% 0,66
|
|Frank
|6,7145
|6,7549
|% 1,28
|
|Riyal
|1,7181
|1,7267
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.492
|-37,42
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.061
|2.114
|-14,17
|
|Yarım
|996
|1.023
|-6,86
|
|Çeyrek
|500
|511
|-3,43
|
|Gümüş.Ons
|12,28
|12,33
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,15
|28,15
|-0,58
|