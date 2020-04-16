***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 10:10
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838492
BIST
10:0896.896
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 1.041,40
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
96.628
10:086,9049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0072
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9216
En Düşük
6,8896
10:087,5147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0284
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
10:08382,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,84
|Açılış
|: 382,33
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,11
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|2,65
|7.332.669
|% 20,74
|
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|YGGYO
|12,65
|4.478
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|IHEVA
|1,91
|6.187.772
|% -8,61
|
|SNGYO
|1,03
|2.152.178
|% -7,21
|
|ULAS
|1,84
|71.803
|% -6,12
|
|DOCO
|373,50
|7.496.536
|% -6,11
|
|PGSUS
|55,95
|102.619.460
|% 0,90
|
|THYAO
|10,49
|67.250.922
|% 1,25
|
|ASELS
|26,70
|63.106.600
|% 0,98
|
|MGROS
|30,38
|54.540.590
|% 5,27
|
|GARAN
|8,27
|51.263.741
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,95
|13.517.608
|% 0,52
|
|THYAO
|10,49
|67.250.922
|% 1,25
|
|GARAN
|8,27
|51.263.741
|% 0,73
|
|IHLGM
|1,03
|6.107.883
|% 0,98
|
|CEMAS
|1,00
|5.401.677
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5983
|8,6414
|% -0,37
|
|Frank
|7,1108
|7,1536
|% -0,37
|
|Riyal
|1,8289
|1,8381
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|8,71
|
|Altın Gr.
|382
|382
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.507
|3,20
|
|Tam
|2.514
|2.580
|3,20
|
|Yarım
|1.223
|1.256
|1,60
|
|Çeyrek
|613
|628
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,52
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,66
|27,66
|-0,03
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