***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:34
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877679
BIST
10:251.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.149
10:257,6996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0217
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:259,0393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0169
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:25467,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,87
|Açılış
|: 467,89
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:25
|MERKO
|13,20
|37.878.224
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|762.930
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.582.118
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|KSTUR
|198,50
|50.221
|% -9,98
|
|SISE
|7,12
|423.479.452
|% -2,73
|
|ASELS
|19,60
|308.195.057
|% 1,45
|
|GARAN
|7,18
|243.720.215
|% 1,13
|
|GUBRF
|33,38
|124.039.940
|% 3,92
|
|KRDMD
|3,38
|106.015.593
|% -0,29
|
|SISE
|7,12
|423.479.452
|% -2,73
|
|GARAN
|7,18
|243.720.215
|% 1,13
|
|YKBNK
|2,15
|69.603.302
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,38
|106.015.593
|% -0,29
|
|ODAS
|2,82
|71.167.027
|% -0,70
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6936
|7,6996
|% -0,28
|
|Euro
|9,0256
|9,0393
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,9005
|9,9502
|% -0,26
|
|Frank
|8,3099
|8,3600
|% -0,25
|
|Riyal
|2,0393
|2,0495
|% -0,40
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|10,62
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|0,10
|
|B. Petrol
|42,37
|42,37
|0,07
|
Seans Raporu
10:25
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10:35SODSN
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10:34TUCLK
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10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 03 artarak (% 0.63 ) 1, 292
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10:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MERKO, KENT
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10:32XU100
Endeks 1, 152 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 2, 184.00 milyon TL de