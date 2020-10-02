***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.10.2020 17:43
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878062
BIST
17:301.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
17:307,7694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
17:309,1054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0077
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
17:30475,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,16
|Açılış
|: 475,67
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:28
|MERKO
|14,52
|166.514.254
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|62.423.094
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.510.078
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.924.479
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|808.218
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.397.934
|% -9,98
|
|THYAO
|10,63
|2.354.348.933
|% 0,85
|
|SISE
|7,04
|2.347.847.600
|% 1,88
|
|GARAN
|7,12
|1.427.527.487
|% 0,00
|
|ASELS
|18,45
|1.141.025.474
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,44
|833.484.274
|% 0,88
|
|SISE
|7,04
|2.347.847.600
|% 1,88
|
|SKBNK
|1,67
|478.646.935
|% 6,37
|
|KRDMD
|3,44
|833.484.274
|% 0,88
|
|THYAO
|10,63
|2.354.348.933
|% 0,85
|
|GARAN
|7,12
|1.427.527.487
|% 0,00
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7629
|7,7692
|% 0,30
|
|Euro
|9,0977
|9,1057
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,0142
|10,0644
|% 0,68
|
|Frank
|8,3988
|8,4494
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0646
|2,0750
|% 0,33
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-1,76
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.147
|3.194
|4,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,86
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,87
|
|Çeyrek
|759
|776
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,09
|
|B. Petrol
|39,44
|39,44
|-1,49
|
Seans Raporu
17:28
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : CRFSA, SUMAS, DIRIT, HURGZ, TACTR, COSMO, OZRDN, EGCYH, EGCEY, EGCYO