***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 10:57
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881458
BIST
12:291.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,75
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:297,9559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0368
|Açılış
|: 7,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
12:299,3286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0227
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:29485,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,70
|Açılış
|: 485,25
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:29
|ESEN
|12,43
|762.879
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.458.115
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.247.757
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|991.581
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.460.594
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|17.113.728
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,76
|519.242.648
|% -1,78
|
|SISE
|6,78
|493.081.725
|% 0,59
|
|GARAN
|7,11
|427.943.381
|% 0,28
|
|ODAS
|3,53
|406.398.655
|% -0,56
|
|KRDMD
|3,65
|383.102.425
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,91
|356.775.879
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,76
|519.242.648
|% -1,78
|
|TSKB
|1,18
|200.397.536
|% 3,51
|
|ODAS
|3,53
|406.398.655
|% -0,56
|
|KRDMD
|3,65
|383.102.425
|% 0,55
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9518
|7,9559
|% 0,46
|
|Euro
|9,3221
|9,3286
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,2592
|10,3107
|% 0,45
|
|Frank
|8,6524
|8,7045
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1139
|2,1245
|% 0,43
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|5,35
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.195
|3.274
|19,04
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|9,21
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,61
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,15
|