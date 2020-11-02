***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2020 10:00
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885301
BIST
12:451.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 23,59
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.136
En Düşük
1.118
12:458,3955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0499
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
12:459,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1063
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
12:45510,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,76
|Açılış
|: 510,05
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler12:45
|KARTN
|1.994,00
|8.538.308
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|419.526
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.263.064
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|1.777.875
|% 10,00
|
|TKNSA
|9,03
|56.484.258
|% 9,99
|
|EKIZ
|8,10
|425.687
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,16
|232.533
|% -10,00
|
|DARDL
|22,32
|672.569
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|83.268
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|TSKB
|2,61
|2.101.525.531
|% 2,35
|
|ASELS
|17,80
|764.120.421
|% 6,27
|
|KRDMD
|3,27
|541.977.606
|% 5,48
|
|SISE
|6,30
|539.206.649
|% 2,77
|
|GARAN
|6,69
|536.563.879
|% 1,36
|
|TSKB
|2,61
|2.101.525.531
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,27
|541.977.606
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,74
|229.468.806
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,84
|191.089.148
|% 1,66
|
|YKBNK
|2,19
|199.363.423
|% 1,86
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3883
|8,3955
|% 0,60
|
|Euro
|9,7681
|9,7773
|% 1,10
|
|Sterlin
|10,7956
|10,8498
|% 0,20
|
|Frank
|9,1230
|9,1780
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2336
|2,2448
|% 0,68
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|7,94
|
|Altın Gr.
|510
|510
|6,01
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.363
|3.448
|32,23
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|15,59
|
|Çeyrek
|815
|834
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,15
|
|B. Petrol
|37,12
|37,12
|-0,82
|