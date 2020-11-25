***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2020 14:01
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVTUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889919
BIST
16:451.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
16:457,9887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0167
|Açılış
|: 8,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
16:459,5133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0111
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
16:45466,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,00
|Açılış
|: 466,21
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler16:45
|BURVA
|62,70
|6.674.229
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.620.409
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|EGPRO
|24,22
|90.116.453
|% 9,99
|
|CLEBI
|99,05
|60.140.161
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|21.302.365
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,93
|3.715.752.375
|% 0,85
|
|KRDMD
|5,10
|3.148.097.430
|% 3,66
|
|GARAN
|9,10
|2.911.864.474
|% 0,55
|
|TUPRS
|92,20
|1.131.860.466
|% 2,33
|
|TSKB
|2,67
|1.118.492.820
|% 2,30
|
|KRDMD
|5,10
|3.148.097.430
|% 3,66
|
|TSKB
|2,67
|1.118.492.820
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,08
|739.483.401
|% -1,89
|
|YKBNK
|3,00
|1.046.316.293
|% 1,01
|
|GARAN
|9,10
|2.911.864.474
|% 0,55
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9859
|7,9887
|% -0,21
|
|Euro
|9,5062
|9,5133
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,6376
|10,6909
|% -0,24
|
|Frank
|8,7466
|8,7993
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1253
|2,1360
|% -0,13
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|5,85
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.137
|12,00
|
|Tam
|3.086
|3.164
|25,26
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|12,22
|
|Çeyrek
|748
|765
|6,11
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,06
|
|B. Petrol
|48,32
|48,32
|0,54
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00KFEIN
Yüzde 4.83 oranında artışla 18.67 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 427, 240 adet işlem
-
16:59KLMSN
Yüzde 6.81 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 188, 495 adet işlem
-
16:58EGPRO
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 025, 234 adet işlem
-
16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 66 artarak (% 0.59 ) 1, 471
-
16:56XU100
Endeks 1, 327 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 085.00 milyon TL de