***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 16:11
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890552
BIST
16:081.301
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -27,53
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.301
16:087,7865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0272
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
16:089,3368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0148
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
16:08442,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -7,10
|Açılış
|: 442,44
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler16:06
|SELEC
|12,54
|186.145.114
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|13.852.640
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.293.644
|% 9,97
|
|TKNSA
|12,13
|108.865.023
|% 9,97
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|HLGYO
|3,11
|204.534.655
|% -9,86
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|BRKO
|1,16
|1.243.339
|% -9,38
|
|KERVN
|1,26
|4.369.727
|% -9,35
|
|GARAN
|8,98
|1.774.002.314
|% -2,18
|
|EKGYO
|2,17
|1.748.049.394
|% 0,00
|
|PETKM
|4,28
|1.419.878.446
|% 1,18
|
|THYAO
|11,58
|890.402.582
|% -2,93
|
|KRDMD
|5,00
|841.399.293
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,17
|1.748.049.394
|% 0,00
|
|PETKM
|4,28
|1.419.878.446
|% 1,18
|
|TEKTU
|2,11
|519.239.678
|% 6,03
|
|TSKB
|2,23
|539.451.187
|% -7,47
|
|YKBNK
|2,91
|647.749.424
|% -2,68
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7822
|7,7907
|% -0,29
|
|Euro
|9,3261
|9,3369
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,3282
|10,3800
|% -0,28
|
|Frank
|8,5571
|8,6087
|% -0,54
|
|Riyal
|2,0661
|2,0765
|% -0,53
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-18,07
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-8,74
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-65,00
|
|Tam
|2.916
|2.990
|-67,46
|
|Yarım
|1.410
|1.446
|-32,63
|
|Çeyrek
|707
|723
|-16,32
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|5,51
|5,51
|-0,19
|
|B. Petrol
|47,68
|47,68
|-0,57
|
Seans Raporu
16:06
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16:21RALYH
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 4.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 970 adet işlem
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16:20CMBTN
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 166.20 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 901 adet işlem
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16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 82 kaybederek (% -1.90 ) 1, 176
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16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, ARTI, SNKRN, TKNSA, CRFSA, EUYO, RODRG, MPARK, LKMNH, SELEC
-
16:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, KERVN, CASA, HLGYO