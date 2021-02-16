***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 12:23
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909859
BIST
13:451.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,53
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
13:456,9197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0445
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9112
13:458,4203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0343
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
13:45406,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,79
|Açılış
|: 406,44
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler13:45
|BALAT
|10,89
|2.872.227
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|8.850.602
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.806.403
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|15.541.725
|% 9,97
|
|ISKPL
|38,66
|35.131.663
|% 9,95
|
|DENGE
|8,50
|1.293.342
|% -9,57
|
|TACTR
|29,50
|666.284
|% -6,88
|
|SUMAS
|64,00
|155.249
|% -5,88
|
|PSDTC
|31,28
|27.145.162
|% -5,78
|
|PSDTC
|31,28
|27.145.162
|% -5,78
|
|KOZAL
|150,00
|1.532.405.297
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,58
|946.037.637
|% 1,57
|
|GUBRF
|79,15
|940.574.067
|% 8,20
|
|SASA
|40,54
|931.424.234
|% 7,08
|
|IPEKE
|17,12
|697.552.845
|% 4,58
|
|SKBNK
|1,56
|603.008.451
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,58
|946.037.637
|% 1,57
|
|TSKB
|1,78
|248.115.510
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,93
|322.401.999
|% 0,34
|
|ODAS
|4,09
|310.891.668
|% 0,49
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9158
|6,9197
|% -0,64
|
|Euro
|8,4162
|8,4203
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,6176
|9,6658
|% -0,38
|
|Frank
|7,7702
|7,8170
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8413
|1,8505
|% -0,53
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|6,02
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.687
|2.755
|-9,76
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-4,72
|
|Çeyrek
|651
|666
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,01
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|-0,19
|