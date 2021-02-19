***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2021 16:05
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911045
BIST
16:341.564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 17,84
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
16:346,9594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
16:348,4443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0112
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
16:34396,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,62
|Açılış
|: 396,30
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:34
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|75.851.521
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|312.536.431
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|19.574.955
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|UMPAS
|1,72
|544.945
|% -8,99
|
|BALAT
|10,50
|1.909.508
|% -7,49
|
|TKNSA
|20,60
|626.854.195
|% 9,52
|
|ODAS
|4,01
|573.128.282
|% -1,47
|
|ENJSA
|13,25
|425.199.783
|% 6,85
|
|TMSN
|21,06
|322.394.363
|% 8,72
|
|ISKPL
|37,28
|246.603.989
|% -2,61
|
|ODAS
|4,01
|573.128.282
|% -1,47
|
|IHLGM
|1,35
|72.345.321
|% -1,46
|
|ENJSA
|13,25
|425.199.783
|% 6,85
|
|TKNSA
|20,60
|626.854.195
|% 9,52
|
|YAYLA
|4,58
|95.952.777
|% 7,76
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9549
|6,9594
|% -0,07
|
|Euro
|8,4399
|8,4443
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,7199
|9,7687
|% 0,05
|
|Frank
|7,7382
|7,7849
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8475
|1,8568
|% -0,31
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-3,34
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.640
|2.680
|-12,00
|
|Tam
|2.626
|2.692
|-11,34
|
|Yarım
|1.269
|1.302
|-5,49
|
|Çeyrek
|637
|651
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,20
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,02
|
|B. Petrol
|62,99
|62,99
|-0,94
|
Seans Raporu
16:34
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