***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.03.2021 10:19
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915339
BIST
11:331.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,08
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.542
En Düşük
1.528
11:337,5303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4772
11:338,9853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0308
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9458
11:33410,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,19
|Açılış
|: 410,57
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler11:31
|EPLAS
|45,22
|3.292.740
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|9.933.505
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.653.231
|% 9,95
|
|UFUK
|27,48
|207.117
|% 9,92
|
|UMPAS
|1,26
|47.619
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|13.609.468
|% -10,00
|
|CASA
|173,70
|2.013.357
|% -10,00
|
|KENT
|395,00
|2.130.630
|% -8,78
|
|FENER
|30,96
|133.196.169
|% -8,73
|
|UZERB
|60,00
|83.820
|% -6,98
|
|PETKM
|5,94
|1.071.074.889
|% 0,85
|
|KRDMD
|7,28
|499.237.631
|% -1,09
|
|GARAN
|9,18
|488.787.601
|% -2,34
|
|INDES
|32,78
|412.606.404
|% 7,55
|
|THYAO
|14,53
|409.242.785
|% -1,29
|
|PETKM
|5,94
|1.071.074.889
|% 0,85
|
|ODAS
|3,92
|348.069.931
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,39
|167.043.789
|% -1,65
|
|KRDMD
|7,28
|499.237.631
|% -1,09
|
|TSKB
|1,71
|98.633.441
|% -0,58
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5269
|7,5312
|% 0,26
|
|Euro
|8,9795
|8,9851
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,4082
|10,4604
|% 0,03
|
|Frank
|8,0626
|8,1112
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0027
|2,0127
|% 0,28
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-3,15
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,61
|67,61
|0,87
|