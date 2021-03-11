***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 15:40
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVTUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917281
BIST
15:581.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.556
15:587,4563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0482
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
15:588,9352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0208
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
15:58415,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 415,90
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,82
BIST En Aktif Hisseler15:58
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.359.420
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.415.196
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|SEKFK
|12,05
|5.219.339
|% 9,95
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|KATMR
|4,53
|408.672.156
|% -9,40
|
|DZGYO
|5,88
|16.623.828
|% -8,70
|
|KSTUR
|311,00
|671.206
|% -8,39
|
|SASA
|42,78
|2.630.782.475
|% -7,92
|
|SISE
|7,79
|1.145.232.763
|% 1,30
|
|KOZAL
|127,80
|929.672.919
|% -0,93
|
|GARAN
|9,04
|786.484.492
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,36
|592.116.044
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,36
|592.116.044
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,46
|520.990.724
|% 2,37
|
|SISE
|7,79
|1.145.232.763
|% 1,30
|
|TSKB
|1,72
|229.611.929
|% 0,58
|
|PETKM
|6,25
|590.890.171
|% 0,32
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4543
|7,4563
|% -0,64
|
|Euro
|8,9271
|8,9352
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,3780
|10,4301
|% -0,30
|
|Frank
|8,0307
|8,0791
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9837
|1,9937
|% -0,39
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|9,05
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|-6,00
|
|Tam
|2.748
|2.818
|-7,02
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|-3,39
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|0,90
|