***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:43
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVTUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929874
BIST
11:581.351
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -14,01
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:588,1685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0613
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1685
En Düşük
8,0986
11:589,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0641
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8330
En Düşük
9,7531
11:58465,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,77
|Açılış
|: 465,71
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:58
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.319.404
|% 9,52
|
|FENER
|35,00
|72.976.417
|% 9,38
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|9.402.444
|% -10,00
|
|BNTAS
|5,01
|32.962.185
|% -9,57
|
|ANELE
|4,48
|69.675.801
|% -9,49
|
|ODAS
|2,47
|166.858.997
|% -9,19
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|PETKM
|6,43
|648.189.103
|% -2,13
|
|GARAN
|6,99
|450.425.693
|% -1,41
|
|EREGL
|18,18
|380.571.337
|% -0,27
|
|KRDMD
|7,16
|304.107.088
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,07
|214.031.775
|% -2,36
|
|YKBNK
|2,07
|214.031.775
|% -2,36
|
|PETKM
|6,43
|648.189.103
|% -2,13
|
|ODAS
|2,47
|166.858.997
|% -9,19
|
|GARAN
|6,99
|450.425.693
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,83
|111.388.943
|% -0,54
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1620
|8,1685
|% 0,76
|
|Euro
|9,8217
|9,8330
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,3087
|11,3654
|% 0,34
|
|Frank
|8,8331
|8,8863
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1649
|2,1758
|% 0,43
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|0,45
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|24,56
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|11,88
|
|Çeyrek
|744
|761
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,79
|0,04
|
|B. Petrol
|66,05
|66,05
|-0,52
|