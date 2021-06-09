***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2021 15:08
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVTUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941373
BIST
16:591.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
16:598,5823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0229
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
16:5910,4813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
16:59522,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,57
|Açılış
|: 522,17
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler16:59
|ATATP
|35,12
|89.527.904
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.833.145
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.583.308
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.472.850
|% 9,93
|
|BMSCH
|5,88
|301.622.220
|% 9,91
|
|SANFM
|14,00
|3.423.453
|% -7,28
|
|EUKYO
|5,76
|3.976.393
|% -6,34
|
|AVTUR
|3,16
|8.942.755
|% -6,23
|
|NUGYO
|11,99
|8.305.544
|% -5,96
|
|METUR
|7,06
|18.024.920
|% -5,87
|
|THYAO
|14,62
|1.412.984.195
|% 0,97
|
|GARAN
|8,32
|747.091.670
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|700.234.254
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|631.761.767
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,80
|383.062.580
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,04
|700.234.254
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|256.202.690
|% 0,89
|
|GSDHO
|2,07
|214.054.597
|% 5,61
|
|THYAO
|14,62
|1.412.984.195
|% 0,97
|
|GARAN
|8,32
|747.091.670
|% 0,24
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5798
|8,5823
|% -0,27
|
|Euro
|10,4759
|10,4813
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,0876
|12,1483
|% -0,46
|
|Frank
|9,5617
|9,6193
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2791
|2,2905
|% -0,37
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|1,03
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-2,00
|
|Tam
|3.444
|3.531
|-3,58
|
|Yarım
|1.665
|1.708
|-1,73
|
|Çeyrek
|835
|854
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|0,06
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|0,49
|