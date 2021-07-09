***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2021 14:35
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949973
BIST
14:241.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:248,6854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6618
14:2410,3043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0119
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
14:24502,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,76
|Açılış
|: 502,05
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,56
BIST En Aktif Hisseler14:24
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SANFM
|20,72
|10.872.685
|% 5,93
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|AVGYO
|3,18
|21.910.945
|% 5,65
|
|ANELE
|2,99
|27.229.598
|% 5,28
|
|FADE
|17,47
|35.975.127
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.466.351
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|228.877.897
|% -9,84
|
|IDEAS
|55,15
|8.158.191
|% -8,39
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,22
|450.594.000
|% 1,98
|
|THYAO
|13,63
|425.213.646
|% -0,22
|
|GARAN
|8,48
|393.904.315
|% -0,93
|
|EREGL
|17,89
|359.346.791
|% 1,88
|
|PETKM
|5,42
|293.790.555
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|228.877.897
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,84
|151.093.491
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,22
|450.594.000
|% 1,98
|
|YKBNK
|2,26
|139.038.700
|% 0,44
|
|PETKM
|5,42
|293.790.555
|% 1,50
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6797
|8,6854
|% -0,08
|
|Euro
|10,2991
|10,3043
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9609
|12,0209
|% 0,03
|
|Frank
|9,4507
|9,5076
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3070
|2,3186
|% -0,20
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,07
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|-18,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-19,62
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-9,49
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,74
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,01
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|0,63
|