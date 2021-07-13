***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 11:02
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950569
BIST
11:021.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,20
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.347
11:028,6237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0115
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
11:0210,2289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0238
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
11:02501,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,32
|Açılış
|: 501,78
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,02
BIST En Aktif Hisseler11:02
|YAPRK
|33,56
|7.869.536
|% 8,82
|
|EDATA
|7,30
|47.767.864
|% 8,63
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|EKIZ
|8,68
|376.339
|% 5,60
|
|FADE
|14,16
|14.165.093
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|4.878.769
|% -9,94
|
|IDEAS
|45,74
|3.075.004
|% -8,52
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|EUKYO
|6,91
|1.790.766
|% -7,00
|
|GARAN
|8,56
|264.943.691
|% -0,93
|
|THYAO
|13,15
|170.243.664
|% -0,68
|
|SASA
|26,22
|114.948.373
|% -0,91
|
|PETKM
|5,33
|107.101.229
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,26
|103.572.883
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|103.572.883
|% -0,44
|
|GARAN
|8,56
|264.943.691
|% -0,93
|
|TSKB
|1,22
|30.842.284
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,80
|36.649.179
|% -0,55
|
|PETKM
|5,33
|107.101.229
|% 0,76
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6209
|8,6237
|% -0,13
|
|Euro
|10,2209
|10,2289
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9196
|11,9793
|% -0,29
|
|Frank
|9,3763
|9,4328
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2919
|2,3034
|% -0,15
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|4,41
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|0,39
|