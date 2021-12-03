***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2021 10:00
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980808
BIST
10:161.901
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 20,70
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.901
En Düşük
1.894
10:1613,7492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0859
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,7564
En Düşük
13,5361
10:1615,5355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0267
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,5656
En Düşük
15,3327
10:16779,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,88
|Açılış
|: 779,97
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler10:14
|PKENT
|4.478,20
|1.692.723
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|YKSLN
|6,51
|13.087.228
|% 9,97
|
|QNBFL
|89,90
|260.710
|% 9,97
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|3.713.150
|% -9,93
|
|FRIGO
|3,92
|5.450.823
|% -4,85
|
|AVTUR
|2,17
|161.802
|% -4,82
|
|THYAO
|18,87
|368.514.491
|% 3,40
|
|KRDMD
|9,37
|180.053.293
|% 0,21
|
|SISE
|13,26
|130.467.413
|% -0,45
|
|EREGL
|23,82
|122.256.491
|% 1,79
|
|TAVHL
|31,28
|110.359.118
|% 7,20
|
|TSKB
|1,53
|61.035.687
|% 2,00
|
|ODAS
|1,56
|32.471.816
|% 1,30
|
|THYAO
|18,87
|368.514.491
|% 3,40
|
|KRDMD
|9,37
|180.053.293
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,37
|42.126.586
|% 0,42
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7105
|13,7364
|% 0,54
|
|Euro
|15,4688
|15,5217
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,1381
|18,2290
|% -0,12
|
|Frank
|14,8042
|14,8933
|% -0,08
|
|Riyal
|3,6410
|3,6592
|% 0,04
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,47
|
|Altın Gr.
|782
|782
|2,56
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,89
|0,02
|
|B. Petrol
|70,81
|70,81
|1,14
|