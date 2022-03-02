***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2022 11:09
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVTUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006418
BIST
11:161.984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 14,40
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.985
En Düşük
1.962
11:1614,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1675
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,0969
En Düşük
13,8221
11:1615,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1587
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
11:16879,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 10,33
|Açılış
|: 879,30
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler11:16
|PAPIL
|20,50
|8.703.874
|% 8,75
|
|YUNSA
|13,54
|8.932.507
|% 8,67
|
|SANEL
|9,75
|2.143.306
|% 7,97
|
|KAPLM
|53,95
|365.188
|% 7,90
|
|KONKA
|10,83
|88.166.949
|% 7,44
|
|KARYE
|15,58
|23.374.715
|% -9,84
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|ORMA
|30,50
|75.427
|% -7,58
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|TIRE
|9,67
|26.899.616
|% -5,75
|
|KRDMD
|12,45
|1.563.785.647
|% 1,55
|
|THYAO
|25,16
|912.515.302
|% -0,40
|
|EREGL
|33,46
|889.161.288
|% 0,84
|
|ASELS
|23,58
|527.248.302
|% -1,75
|
|TUPRS
|199,20
|484.098.006
|% 3,16
|
|KRDMD
|12,45
|1.563.785.647
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,65
|254.675.258
|% 0,55
|
|THYAO
|25,16
|912.515.302
|% -0,40
|
|PETKM
|7,77
|261.159.635
|% 0,26
|
|GARAN
|11,62
|371.428.281
|% 0,00
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0543
|14,0631
|% 1,21
|
|Euro
|15,5915
|15,6655
|% 1,02
|
|Sterlin
|18,6465
|18,7400
|% 1,03
|
|Frank
|15,2476
|15,3394
|% 1,20
|
|Riyal
|3,7428
|3,7616
|% 1,41
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-4,23
|
|Altın Gr.
|878
|878
|9,50
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,40
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|7,00
|