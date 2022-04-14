***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2022 13:57
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020512
BIST
14:172.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,75
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:1714,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0291
|Açılış
|: 14,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:1715,9761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0622
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8849
14:17928,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 928,37
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:15
|DAPGM
|27,14
|123.002.237
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|EKGYO
|2,95
|2.194.189.752
|% 8,86
|
|ASUZU
|87,70
|57.353.839
|% 8,27
|
|QUAGR
|16,79
|77.515.979
|% 7,84
|
|ISGYO
|12,04
|7.657.609
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|52,00
|5.296.645
|% -4,76
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|MIPAZ
|6,40
|11.841.734
|% -3,76
|
|THYAO
|37,12
|3.472.708.357
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,95
|2.194.189.752
|% 8,86
|
|GARAN
|13,69
|1.494.966.106
|% 0,37
|
|EREGL
|35,20
|1.045.730.080
|% 0,11
|
|KRDMD
|16,11
|959.654.390
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,95
|2.194.189.752
|% 8,86
|
|TSKB
|1,80
|476.163.631
|% 6,51
|
|ODAS
|2,33
|534.670.528
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,85
|786.710.146
|% 0,79
|
|YKBNK
|5,09
|955.461.914
|% 1,19
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6114
|14,6227
|% 0,20
|
|Euro
|15,9579
|15,9701
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,1448
|19,2408
|% 0,32
|
|Frank
|15,5777
|15,6715
|% 0,19
|
|Riyal
|3,8872
|3,9067
|% 0,19
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-1,98
|
|Altın Gr.
|928
|928
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|6.127
|6.220
|-14,00
|
|Tam
|6.115
|6.267
|1,18
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|0,57
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,66
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|-0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,41
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30TSKB
Yüzde 6.51 oranında artışla 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 951, 898 adet işlem
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14:29TSGYO
Yüzde 5.83 oranında artışla 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 881, 376 adet işlem
-
14:28QUAGR
Yüzde 7.19 oranında artışla 16.69 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 629, 474 adet işlem
-
14:27XU100
Endeks 2, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 26, 882.00 milyon TL de
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14:27GENIL
Yüzde 7.11 oranında artışla 17.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 461, 564 adet işlem