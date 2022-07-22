***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2022 10:06
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047263
BIST
10:132.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 23,94
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.535
En Düşük
2.524
10:1317,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0451
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7963
En Düşük
17,6262
10:1318,0963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0352
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
10:13980,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,00
|Açılış
|: 980,01
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
981,69
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler10:13
|KLRHO
|16,28
|30.650.966
|% 10,00
|
|TLMAN
|30,90
|7.867.094
|% 6,77
|
|ULUUN
|26,76
|99.839.123
|% 5,77
|
|SKBNK
|1,39
|33.813.706
|% 5,30
|
|ATSYH
|66,50
|1.344.497
|% 3,91
|
|YONGA
|21,68
|27.512
|% -4,07
|
|ULUSE
|187,90
|760.126
|% -3,64
|
|COSMO
|10,50
|141.750
|% -2,60
|
|KAPLM
|54,70
|4.664.798
|% -2,58
|
|ATLAS
|1,17
|242.137
|% -2,50
|
|THYAO
|51,85
|373.836.377
|% 0,48
|
|SISE
|21,26
|103.491.844
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,05
|101.238.922
|% 0,99
|
|ULUUN
|26,76
|99.839.123
|% 5,77
|
|ODAS
|3,72
|93.958.720
|% 0,81
|
|EKGYO
|3,05
|101.238.922
|% 0,99
|
|ODAS
|3,72
|93.958.720
|% 0,81
|
|SKBNK
|1,39
|33.813.706
|% 5,30
|
|ALBRK
|1,31
|19.105.118
|% 1,55
|
|TSKB
|2,33
|23.829.370
|% 1,30
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7408
|17,7467
|% 0,21
|
|Euro
|18,0785
|18,0970
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,1945
|21,3008
|% -0,05
|
|Frank
|18,2694
|18,3794
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7086
|4,7322
|% 0,15
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,62
|
|Altın Gr.
|980
|980
|0,83
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.662
|6.745
|-17,00
|
|Yarım
|3.246
|3.301
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.650
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|1,55
|
Seans Raporu
10:13
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10:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR