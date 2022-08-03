***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2022 15:08
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051460
BIST
15:012.677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 29,25
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
15:0117,9796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0342
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
15:0118,3172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0678
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
15:011.019,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,83
|Açılış
|: 1.019,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler14:59
|YEOTK
|21,92
|128.066.993
|% 10,01
|
|GLBMD
|9,35
|15.842.064
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,88
|52.586.540
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|198.230.043
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|23.197.383
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,57
|8.935.278
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|51,95
|100.200.937
|% -9,57
|
|ISGYO
|18,66
|250.610.793
|% -9,51
|
|THYAO
|54,20
|4.730.527.873
|% 3,53
|
|SISE
|23,38
|2.267.929.685
|% 2,27
|
|SASA
|48,88
|1.020.821.387
|% 1,28
|
|ASELS
|23,14
|751.107.794
|% 1,85
|
|ODAS
|4,17
|675.213.172
|% 4,25
|
|TSKB
|2,77
|655.450.155
|% 6,13
|
|ODAS
|4,17
|675.213.172
|% 4,25
|
|YKBNK
|4,91
|672.779.214
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,11
|393.621.520
|% 0,97
|
|AKFGY
|2,78
|335.772.236
|% 9,45
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9565
|17,9715
|% 0,15
|
|Euro
|18,3066
|18,3206
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,8402
|21,9497
|% 0,42
|
|Frank
|18,6637
|18,7762
|% 0,02
|
|Riyal
|4,7625
|4,7864
|% 0,06
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,49
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|-41,00
|
|Tam
|6.827
|6.878
|22,00
|
|Yarım
|3.327
|3.363
|11,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.681
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,79
|
Seans Raporu
14:59
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