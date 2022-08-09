***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2022 10:01
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053362
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
0
En Düşük
0
18:0517,9659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9734
En Düşük
17,9108
18:0518,3457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0475
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3457
En Düşük
18,2767
18:051.031,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,17
|Açılış
|: 1.031,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,02
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUYO
|2,88
|1.055.604
|% 1,23
|
|EUKYO
|3,48
|2.100.435
|% 1,02
|
|ETYAT
|3,42
|695.506
|% 0,90
|
|LUKSK
|65,10
|7.969.442
|% 0,54
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% 0,00
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% 0,00
|
|GZNMI
|57,65
|10.379.039
|% 0,00
|
|EUREN
|30,50
|68.689.183
|% 0,00
|
|IMASM
|63,05
|8.818.800
|% 0,00
|
|IZINV
|17,22
|3.264.741
|% 0,00
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% 0,00
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 0,00
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 0,00
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.472
|% 0,00
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9586
|17,9659
|% 0,09
|
|Euro
|18,3262
|18,3457
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,6367
|21,7452
|% 0,22
|
|Frank
|18,7524
|18,8653
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7633
|4,7872
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-3,25
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.908
|6.973
|-14,00
|
|Yarım
|3.366
|3.409
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.704
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,62
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|96,05
|96,05
|-0,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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10:05XU100
Endeks 2, 795 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 46, 816.00 milyon TL de
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, SNGYO, HUNER