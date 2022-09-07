***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 10:15
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060854
BIST
10:253.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 12,03
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.363
10:2518,2367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
10:2518,0772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,0897
En Düşük
18,0019
10:25995,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,90
|Açılış
|: 995,48
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler10:23
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|ZRGYO
|4,49
|40.949.450
|% 8,98
|
|HALKB
|11,70
|513.162.350
|% 7,83
|
|MTRKS
|34,68
|6.440.700
|% -9,97
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ALKA
|67,30
|7.709.119
|% -4,61
|
|NTGAZ
|21,58
|15.221.906
|% -3,83
|
|AVTUR
|2,73
|255.420
|% -3,53
|
|YKBNK
|8,31
|1.288.917.505
|% 0,36
|
|AKBNK
|15,91
|1.212.575.214
|% 2,18
|
|THYAO
|75,20
|1.058.852.003
|% 2,10
|
|GARAN
|26,34
|696.818.479
|% 1,78
|
|VAKBN
|10,84
|649.244.397
|% 7,54
|
|YKBNK
|8,31
|1.288.917.505
|% 0,36
|
|EKGYO
|4,60
|642.442.197
|% 2,00
|
|AKBNK
|15,91
|1.212.575.214
|% 2,18
|
|VAKBN
|10,84
|649.244.397
|% 7,54
|
|HALKB
|11,70
|513.162.350
|% 7,83
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2298
|18,2410
|% 0,04
|
|Euro
|18,0663
|18,0756
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,8975
|21,0023
|% -0,17
|
|Frank
|18,4434
|18,5545
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8380
|4,8622
|% 0,06
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-3,23
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.746
|6.837
|-3,00
|
|Yarım
|3.287
|3.337
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.671
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|-0,00
|
|B. Petrol
|91,47
|91,47
|-1,36
|
Seans Raporu
10:23
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