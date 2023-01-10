***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 17:41
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099582
BIST
18:054.988
En Yüksek
|Değişim
|: -3,54%
|| -182,98
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.947
18:0518,7897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7897
En Düşük
18,6015
18:0520,1562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
18:051.131,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,74
|Açılış
|: 1.131,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.135,40
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|51,50
|4.536.223
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|33.890.858
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|28.630.627
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|25.573.476
|% 9,99
|
|BFREN
|4.632,30
|207.791.217
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.393.619
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|161.763.781
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|532.465.431
|% -10,00
|
|ARSAN
|9,36
|37.486.293
|% -10,00
|
|THYAO
|131,20
|7.228.138.030
|% -5,20
|
|EREGL
|37,86
|7.205.211.826
|% -4,92
|
|ASELS
|58,15
|7.045.379.508
|% -1,61
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% -2,63
|
|YKBNK
|9,53
|3.776.101.004
|% -5,83
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,73
|555.161.757
|% -3,87
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% -4,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7621
|18,7897
|% 0,10
|
|Euro
|20,1423
|20,1562
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,7413
|22,8553
|% -0,21
|
|Frank
|20,2632
|20,3852
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|2,38
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,41
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.652
|7.719
|11,00
|
|Yarım
|3.717
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|80,30
|80,30
|0,65
|