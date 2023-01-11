***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 16:53
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100354
BIST
16:444.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,67%
|| -133,36
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
16:4418,7790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
16:4420,1871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0254
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
16:441.134,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.134,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler16:42
|SDTTR
|56,65
|6.894.248
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.607.191
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.609.164
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|ALFAS
|272,50
|168.252.036
|% 7,71
|
|MIPAZ
|11,52
|37.061.227
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|357.580.693
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.470.459
|% -10,00
|
|CEOEM
|18,31
|31.938.098
|% -9,98
|
|FLAP
|12,18
|246.970.095
|% -9,98
|
|THYAO
|129,60
|7.359.045.539
|% -1,22
|
|EREGL
|37,96
|5.408.307.953
|% 0,26
|
|ASELS
|55,00
|4.825.948.516
|% -5,42
|
|KRDMD
|17,92
|3.962.105.422
|% -1,21
|
|KOZAL
|541,30
|3.921.295.733
|% -3,85
|
|EKGYO
|8,38
|2.954.690.437
|% -1,41
|
|YKBNK
|8,95
|2.910.182.352
|% -6,09
|
|KRDMD
|17,92
|3.962.105.422
|% -1,21
|
|SKBNK
|2,62
|530.118.726
|% -4,03
|
|KATMR
|2,09
|418.346.542
|% -9,91
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7693
|18,7806
|% 0,04
|
|Euro
|20,1858
|20,1931
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,6693
|22,7830
|% -0,33
|
|Frank
|20,1362
|20,2575
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9834
|5,0084
|% -0,04
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|0,09
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|0,12
|
|Cumhuriyet
|7.634
|7.749
|15,00
|
|Tam
|7.672
|7.730
|-5,00
|
|Yarım
|3.727
|3.781
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.891
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,08
|
|B. Petrol
|81,34
|81,34
|1,24
|