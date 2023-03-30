***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2023 10:06
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129654
BIST
13:164.950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,38
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
4.963
En Düşük
4.909
13:1619,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0495
|Açılış
|: 19,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
13:1620,8615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1030
|Açılış
|: 21,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
20,9267
En Düşük
20,7260
13:161.212,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.212,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.215,10
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler13:16
|EKSUN
|78,65
|7.999.177
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.394.808
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|558.452.607
|% 9,99
|
|BEYAZ
|19,37
|61.281.367
|% 9,99
|
|CEOEM
|17,06
|20.918.955
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|58.186.863
|% -4,59
|
|KRSTL
|9,42
|45.018.774
|% -4,27
|
|DESPC
|18,10
|17.971.462
|% -3,88
|
|DGGYO
|51,00
|221.827.712
|% -3,77
|
|MMCAS
|5,54
|113.784
|% -3,65
|
|AKFYE
|19,66
|2.514.879.141
|% -3,34
|
|ASTOR
|55,25
|1.972.416.102
|% 2,60
|
|GOKNR
|21,68
|1.092.774.165
|% 8,18
|
|SISE
|44,12
|1.080.869.758
|% 2,65
|
|ISCTR
|13,52
|1.077.868.867
|% 0,07
|
|AKFYE
|19,66
|2.514.879.141
|% -3,34
|
|ISCTR
|13,52
|1.077.868.867
|% 0,07
|
|KATMR
|1,31
|102.945.682
|% -1,50
|
|EKGYO
|6,57
|469.332.126
|% 1,39
|
|YKBNK
|10,06
|610.076.257
|% -0,10
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1623
|19,1696
|% 0,26
|
|Euro
|20,8519
|20,8615
|% 0,50
|
|Sterlin
|23,5866
|23,7049
|% 0,38
|
|Frank
|20,8387
|20,9643
|% 0,42
|
|Riyal
|5,0904
|5,1160
|% 0,20
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|2,63
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|4,48
|
|Cumhuriyet
|8.159
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.182
|8.262
|-14,00
|
|Yarım
|4.011
|4.043
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.006
|2.021
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|0,24
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|0,64
|