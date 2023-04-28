***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2023 10:51
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVTUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142626
BIST
13:314.728
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -61,42
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.719
13:3119,4524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
13:3121,4131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0095
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3541
13:311.240,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.240,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.238,25
BIST En Aktif Hisseler13:29
|GOODY
|13,98
|13.825.871
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.270.701
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.180.974
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|416.667.032
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|16.561.058
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|6.140.894
|% -9,97
|
|CEMTS
|39,22
|107.450.385
|% -9,84
|
|EYGYO
|21,78
|29.054.005
|% -9,10
|
|RYSAS
|29,08
|39.200.906
|% -7,80
|
|CMENT
|51,00
|13.680
|% -7,27
|
|EREGL
|33,40
|2.172.319.048
|% 2,39
|
|CVKMD
|185,20
|1.902.586.053
|% -0,16
|
|KOPOL
|51,05
|1.348.718.505
|% -0,58
|
|THYAO
|130,20
|1.092.269.525
|% -0,46
|
|KONTR
|137,70
|928.869.844
|% -4,51
|
|EREGL
|33,40
|2.172.319.048
|% 2,39
|
|EKGYO
|6,15
|397.040.567
|% -0,97
|
|AKFYE
|12,90
|543.510.589
|% -0,85
|
|KOZAL
|18,99
|801.923.796
|% -3,11
|
|ISCTR
|11,08
|434.294.798
|% -1,95
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4486
|19,4524
|% 0,15
|
|Euro
|21,3987
|21,4131
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,1998
|24,3212
|% -0,10
|
|Frank
|21,6496
|21,7800
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1709
|5,1968
|% 0,07
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-4,27
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|8.893
|9.027
|-106,00
|
|Tam
|8.965
|9.180
|-102,00
|
|Yarım
|4.375
|4.495
|-43,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.254
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,45
|