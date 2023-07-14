***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2023 10:36
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVTUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171974
BIST
'
11:226.412
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 44,00
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:2226,1988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1786
|Açılış
|: 26,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:2229,4379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2095
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4396
En Düşük
29,0484
11:221.647,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,11
|Açılış
|: 1.648,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:20
|HATEK
|11,11
|36.067.501
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|17.211.342
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|OTTO
|222,60
|2.168.792
|% 9,98
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|53.380.068
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.428.281
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|20.396.371
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|214,20
|4.252.879.792
|% 2,24
|
|ASELS
|70,10
|2.506.065.566
|% 3,09
|
|AKBNK
|24,80
|1.904.426.729
|% 1,47
|
|ASTOR
|83,60
|1.720.446.787
|% 0,42
|
|YKBNK
|14,04
|1.631.912.758
|% -1,61
|
|YKBNK
|14,04
|1.631.912.758
|% -1,61
|
|ISCTR
|14,77
|1.611.520.559
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,88
|262.606.904
|% -1,37
|
|AKBNK
|24,80
|1.904.426.729
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,37
|574.311.733
|% 0,60
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1929
|26,1982
|% 0,68
|
|Euro
|29,4267
|29,4444
|% 0,74
|
|Sterlin
|34,2652
|34,4370
|% 0,47
|
|Frank
|30,4392
|30,6226
|% 0,79
|
|Riyal
|6,9632
|6,9981
|% 0,62
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-3,87
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|6,92
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.625
|10.820
|37,00
|
|Yarım
|5.313
|5.435
|18,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.717
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|0,05
|
|B. Petrol
|81,36
|81,36
|0,00
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35EUPWR
Yüzde 5.73 oranında artışla 145.80 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 619, 444 adet işlem
-
11:34FLAP
Yüzde 5.70 oranında artışla 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 895, 583 adet işlem
-
11:33ETYAT
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 581, 502 adet işlem
-
11:32XU100
Endeks 6, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 35, 861.00 milyon TL de
-
11:32MARKA
Yüzde 7.18 oranında artışla 10.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 773, 689 adet işlem