***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 16:27
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183714
BIST
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17:067.595
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,24
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:0627,0523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0622
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0523
En Düşük
26,4619
17:0629,8513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2193
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:061.669,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,97
|Açılış
|: 1.669,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:06
|INVES
|290,40
|208.394.994
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|19.545.647
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|ISATR
|427.899,00
|427.899
|% 10,00
|
|DGGYO
|35,10
|71.750.466
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|DERIM
|16,14
|91.161.347
|% -9,98
|
|ASGYO
|18,24
|3.782.233.835
|% -9,97
|
|PRZMA
|30,94
|7.777.523
|% -9,95
|
|THYAO
|263,40
|12.692.662.463
|% 1,31
|
|YKBNK
|16,24
|11.478.534.611
|% 1,25
|
|ISCTR
|17,97
|11.155.128.034
|% 1,93
|
|AKBNK
|32,06
|10.074.553.257
|% 3,55
|
|ASTOR
|118,80
|6.889.116.371
|% 1,45
|
|YKBNK
|16,24
|11.478.534.611
|% 1,25
|
|SKBNK
|3,74
|2.223.872.909
|% 9,36
|
|ISCTR
|17,97
|11.155.128.034
|% 1,93
|
|AKBNK
|32,06
|10.074.553.257
|% 3,55
|
|EKGYO
|8,69
|2.785.556.692
|% -4,08
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0230
|27,0523
|% 0,23
|
|Euro
|29,8132
|29,8513
|% 0,74
|
|Sterlin
|34,4317
|34,6044
|% 0,55
|
|Frank
|30,8843
|31,0703
|% 0,72
|
|Riyal
|7,1842
|7,2203
|% 0,12
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|5,97
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|8,40
|
|Cumhuriyet
|11.384
|11.556
|-30,00
|
|Tam
|11.113
|11.210
|-5,00
|
|Yarım
|5.565
|5.631
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.815
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,87
|19,89
|0,20
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|-0,41
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
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17:21XU100
Endeks 7, 589 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 176, 546.00 milyon TL de
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17:21OZGYO
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 746, 960 adet işlem
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17:20SMRTG
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 78.45 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 483, 325 adet işlem
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17:19RUBNS
Yüzde 7.73 oranında artışla 35.12 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 166, 623 adet işlem
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17:18POLTK
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 5, 349.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 906 adet işlem