***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2023 10:14
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187510
BIST
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14:017.653
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 139,74
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.674
14:0127,1655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0966
|Açılış
|: 27,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
14:0129,6649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1912
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6649
En Düşük
29,1877
14:011.649,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.649,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.656,78
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler13:57
|ULKER
|53,35
|658.922.780
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|6.079.744
|% 10,00
|
|EKSUN
|96,80
|899.522.069
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|93.355.877
|% 10,00
|
|RTALB
|14,85
|47.903.439
|% 10,00
|
|BRMEN
|3,32
|596.691
|% -7,78
|
|CMENT
|123,80
|2.843.067
|% -7,20
|
|MARKA
|11,41
|6.556.836
|% -5,55
|
|DIRIT
|7,40
|649.254
|% -5,13
|
|AVHOL
|115,40
|132.766.511
|% -4,79
|
|EREGL
|43,86
|5.954.863.098
|% 4,68
|
|THYAO
|255,00
|5.744.025.653
|% 1,43
|
|TUPRS
|134,20
|5.010.725.772
|% 5,67
|
|TTKOM
|23,16
|3.625.247.970
|% 6,73
|
|AKBNK
|27,70
|3.138.464.557
|% -3,35
|
|YKBNK
|15,46
|2.588.351.189
|% -2,77
|
|SKBNK
|4,00
|659.671.759
|% -0,50
|
|TTKOM
|23,16
|3.625.247.970
|% 6,73
|
|ZOREN
|5,03
|685.933.135
|% 4,79
|
|EREGL
|43,86
|5.954.863.098
|% 4,68
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1601
|27,1672
|% 0,36
|
|Euro
|29,6403
|29,6616
|% 0,64
|
|Sterlin
|34,4873
|34,6602
|% 0,34
|
|Frank
|30,7443
|30,9295
|% 0,57
|
|Riyal
|7,2214
|7,2577
|% 0,33
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-0,50
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|3,76
|
|Cumhuriyet
|11.367
|11.539
|43,00
|
|Tam
|11.124
|11.196
|68,00
|
|Yarım
|5.579
|5.624
|35,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.812
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,89
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,95
|0,15
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|0,79
|