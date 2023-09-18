***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2023 10:02
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195566
BIST
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12:587.896
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -65,85
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.852
En Yüksek
7.952
12:5827,0215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0395
|Açılış
|: 26,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
12:5828,8520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0460
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
12:581.673,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.673,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ISBTR
|219.304,90
|1.315.829
|% 10,00
|
|TRILC
|17,30
|254.846.137
|% 9,98
|
|MIATK
|500,20
|295.414.241
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|66.647.259
|% 9,98
|
|ELITE
|47,90
|278.682.175
|% 9,96
|
|PEKGY
|25,38
|236.507.575
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|2.188.280
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|200.057.392
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|407.160
|% -9,98
|
|OFSYM
|71,20
|100.865.107
|% -7,65
|
|THYAO
|222,90
|3.486.233.866
|% -1,85
|
|EBEBK
|80,10
|1.991.615.587
|% 5,67
|
|SISE
|53,25
|1.653.041.554
|% -2,38
|
|TUPRS
|140,60
|1.633.038.152
|% -0,64
|
|ISCTR
|21,84
|1.576.287.181
|% 1,20
|
|ZOREN
|4,76
|590.135.416
|% -0,63
|
|PSGYO
|5,25
|547.291.333
|% 2,94
|
|ODAS
|12,01
|1.093.652.547
|% -2,20
|
|YKBNK
|16,24
|1.385.435.558
|% 1,06
|
|HALKB
|16,20
|1.376.820.529
|% -4,26
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0152
|27,0215
|% 0,15
|
|Euro
|28,8403
|28,8520
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,3962
|33,5636
|% 0,26
|
|Frank
|30,0458
|30,2268
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1806
|7,2166
|% 0,12
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,46
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|-20,00
|
|Tam
|11.073
|11.142
|9,00
|
|Yarım
|5.554
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|0,11
|
|B. Petrol
|94,30
|94,30
|0,37
|