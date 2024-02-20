***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2024 10:19
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250698
BIST
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10:419.228
En Düşük
|Değişim
|: 0,34%
|| 31,72
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.211
En Yüksek
9.277
10:4130,9007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0606
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,9250
En Düşük
30,7911
10:4133,3175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0349
|Açılış
|: 33,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,7005
En Düşük
33,2101
10:412.007,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,39
|Açılış
|: 2.007,79
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.009,11
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler10:37
|UFUK
|198,60
|5.145.130
|% 9,97
|
|BRKVY
|139,40
|29.006.479
|% 9,94
|
|KAPLM
|156,00
|61.090.108
|% 9,94
|
|SODSN
|107,80
|7.790.706
|% 9,94
|
|AGYO
|11,09
|42.732.296
|% 9,91
|
|EMNIS
|107,40
|627.001
|% -9,97
|
|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
|
|KARYE
|55,60
|59.107.847
|% -6,55
|
|ETYAT
|16,88
|12.518.002
|% -6,07
|
|CEOEM
|23,72
|18.899.822
|% -5,50
|
|MIATK
|64,90
|2.108.622.946
|% 3,67
|
|THYAO
|280,00
|1.544.734.613
|% 0,54
|
|EREGL
|48,68
|1.348.654.190
|% 0,75
|
|TUPRS
|174,00
|1.157.046.641
|% 0,58
|
|GUBRF
|203,50
|1.156.387.048
|% 2,93
|
|ZOREN
|6,16
|659.029.444
|% 1,32
|
|EKGYO
|10,61
|699.039.132
|% 0,86
|
|MIATK
|64,90
|2.108.622.946
|% 3,67
|
|EREGL
|48,68
|1.348.654.190
|% 0,75
|
|AKFGY
|2,37
|65.770.311
|% -1,25
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8978
|30,9024
|% 0,20
|
|Euro
|33,3043
|33,3142
|% 0,09
|
|Sterlin
|38,7704
|38,9648
|% 0,10
|
|Frank
|34,8354
|35,0453
|% 0,08
|
|Riyal
|8,2108
|8,2520
|% 0,16
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,99
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|899,70
|900,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,69
|946,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,51
|83,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,20
|2.021,54
|% 0,66
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